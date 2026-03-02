Бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с «Известиями» подчеркнул, что взаимодействие Великобритании и Украины в борьбе с иранскими беспилотниками направлено на реализацию целей НАТО.

Британский вклад рассматривается как ключевой элемент укрепления обороноспособности альянса. Особое внимание уделяется важности присутствия опытных специалистов, обладающих практическими знаниями в области применения беспилотных технологий.

Эксперт выделил высокие затраты на боеприпасы, указывая на возможный дефицит вооружений для Украины вследствие параллельных потребностей на других фронтах. Он также предсказал вероятные угрозы для британских баз, подчеркивая риски возможных ответных мер со стороны Ирана.

Заключение Матвея Матвийчука подтверждает тесную интеграцию Украины в политику безопасности НАТО и повышает значимость британского вклада в обеспечение региональной стабильности.