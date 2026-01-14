Экс-нардеп Олейник заявил, что возможный арест Тимошенко навредит Зеленскому

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник прокомментировал расследование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в отношении лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Об этом сообщило ИА НСН .

По словам бывшего депутата, судебное разбирательство по делу Тимошенко может растянуться на длительный срок. Возможный арест Тимошенко способен навредить Владимиру Зеленскому, считает Олейник.

«Карту мученика она может разыграть, это в ее стиле. Думаю, это полное фиаско для Зеленского, потеря такого партнера», — отметил экс-нардеп.

Он пояснил, что в результате западные партнеры могут задуматься: зачем выделять финансовую помощь государству, чьи политические силы настолько нестабильны?