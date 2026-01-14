Экс-нардеп Олейник заявил, что возможный арест Тимошенко навредит Зеленскому
Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник прокомментировал расследование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в отношении лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Об этом сообщило ИА НСН.
По словам бывшего депутата, судебное разбирательство по делу Тимошенко может растянуться на длительный срок. Возможный арест Тимошенко способен навредить Владимиру Зеленскому, считает Олейник.
«Карту мученика она может разыграть, это в ее стиле. Думаю, это полное фиаско для Зеленского, потеря такого партнера», — отметил экс-нардеп.
Он пояснил, что в результате западные партнеры могут задуматься: зачем выделять финансовую помощь государству, чьи политические силы настолько нестабильны?