Экс-глава СНБ Ванецян назвал власти Армении и церковь естественными антагонистами
В отношениях армянской власти и церкви изначально заложены противоречия, заявил бывший глава СНБ Армении генерал-майор Артур Ванецян в беседе с RT.
По его словам, конфликт между властью и духовенством начался задолго до сегодняшнего дня.
«Популистская власть и церковь — естественные антагонисты: один из них — церковь — хранитель ценностей и национальной идентичности», — отметил эксперт.
Как пояснил Ванецян, команда действующего главы правительства Никола Пашиняна же стремится ослабить традиционные ценности, размывая национальную идентичность и разрушая общественные нормы поведения.
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