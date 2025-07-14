Экс-глава СНБ Ванецян назвал власти Армении и церковь естественными антагонистами

В отношениях армянской власти и церкви изначально заложены противоречия, заявил бывший глава СНБ Армении генерал-майор Артур Ванецян в беседе с RT.

По его словам, конфликт между властью и духовенством начался задолго до сегодняшнего дня.

«Популистская власть и церковь — естественные антагонисты: один из них — церковь — хранитель ценностей и национальной идентичности», — отметил эксперт.

Как пояснил Ванецян, команда действующего главы правительства Никола Пашиняна же стремится ослабить традиционные ценности, размывая национальную идентичность и разрушая общественные нормы поведения.

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