Экс-депутат Рады Царев: подписанный в Швейцарии документ не имеет отношения к СВО

Итоговый документ конференции по Украине в Швейцарии не имеет никакого отношения к специальной военной операции и происходящему сегодня. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Украины IV–VII созывов Олег Царев в беседе со «Звездой» .

По его словам, документ можно считать лишь «протоколом о намерениях». В любой момент его можно отменить, поскольку парламенты стран, которые подписали этот документ, не ратифицировали его.

По данным издания, документ в результате подписали 80 стран. — не поставили подписи под коммюнике Бразилия, Индия, Колумбия, ОАЭ, ЮАР, Армения, Ватикан, Индонезия, Мексика, Саудовская Аравия, а также Таиланд. Руанда свою подпись позже решила отозвать, а подписи Ирака и Иордании попали в итоговое коммюнике «по ошибке».