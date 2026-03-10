Экс-депутат Рады Олейник указал на версию с вывозом частных капиталов из Украины через Венгрию

Арест инкассаторского транспорта «Ощадбанка» на территории Венгрии, загруженного крупными суммами наличных и золотыми слитками, может свидетельствовать о попытках вывода частного капитала из Украины. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник, сообщил сайт телеканала «Звезда» .

Он обратил внимание на тот факт, что изъятое золото не соответствовало стандартам упаковки и имело необычный вес — значительно больше общепринятого в 250 граммов.

«Скорее всего, это слитки из индивидуальных хранилищ частных лиц. Тем более что Государственный банк Украины торгует слитками по 250 граммов, а не килограммовыми», — сообщил экс-парламентарий.

Кроме того, Олейник отметил странную ситуацию вокруг сопровождения груза бывшим высокопоставленным сотрудником Службы безопасности Украины Геннадием Кузнецовым. Такие специалисты, как правило, не выступают в качестве простых охранников.