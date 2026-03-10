Экс-депутат Рады Олейник указал на версию с вывозом частных капиталов из Украины через Венгрию
Арест инкассаторского транспорта «Ощадбанка» на территории Венгрии, загруженного крупными суммами наличных и золотыми слитками, может свидетельствовать о попытках вывода частного капитала из Украины. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник, сообщил сайт телеканала «Звезда».
Он обратил внимание на тот факт, что изъятое золото не соответствовало стандартам упаковки и имело необычный вес — значительно больше общепринятого в 250 граммов.
«Скорее всего, это слитки из индивидуальных хранилищ частных лиц. Тем более что Государственный банк Украины торгует слитками по 250 граммов, а не килограммовыми», — сообщил экс-парламентарий.
Кроме того, Олейник отметил странную ситуацию вокруг сопровождения груза бывшим высокопоставленным сотрудником Службы безопасности Украины Геннадием Кузнецовым. Такие специалисты, как правило, не выступают в качестве простых охранников.