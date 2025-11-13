Экс-депутат Абовян заявил, что власти Армении пытаются усидеть на нескольких стульях одновременно

Бывший депутат Национального собрания Армении Арман Абовян в беседе с ИА НСН прокомментировал зависимость республики от поставок товаров из России, подчеркнув невозможность заменить российские зерновые закупки какими-либо иными источниками.

По данным Службы внешней разведки России, в стране рассматривают вариант с изменением поставщика на украинского.

«Армянская власть уже давно пытается усидеть на нескольких стульях одновременно и даже прилечь на них. Не вызывает у меня сомнений и то, что дыма без огня не бывает», — отметил экс-парламентарий.

Он также напомнил, что Армения сильно зависит от поставок нефтепродуктов и топлива из России, а также от российского рынка сбыта собственной продукции, доля экспорта на который составляет около 80%.