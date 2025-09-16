Экономист Зубец допустил, что потери Европы из-за катаклизмов вряд ли скажутся на торговле с РФ

Экономический ущерб от природных катастроф в Европе, оцениваемый примерно в 43 миллиарда евро, практически не отразится ни на экономике государств, ни на торговых отношениях с Россией. Такое мнение выразил экономист Алексей Зубец в эфире радио « КП ».

По словам эксперта, сумма убытков является незначительной относительно масштабов экономики ЕС, особенно учитывая прошлые случаи стихийных бедствий, таких как наводнения и лесные пожары, приводившие к убыткам вплоть до 200-300 миллиардов евро ежегодно.

Кроме того, снижение объемов взаимной торговли между странами Европейского союза и Россией значительно ослабило зависимость сторон друг от друга, в частности в области продуктов питания. Поэтому, согласно мнению Зубца, нынешняя ситуация не окажет существенного влияния на стоимость импортируемых в Россию европейских товаров.