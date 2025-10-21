Экономист Ведев заявил о символичности проекта тоннеля между Россией и США

Доктор экономических наук Алексей Ведев прокомментировал планы по возможному строительству тоннеля между Россией и Соединенными Штатами. Об этом сообщила радиостанция « Говорит Москва ».

По словам эксперта, экономическая выгода от реализации задумки не является главным приоритетом, гораздо важнее его способность укрепить взаимовыгодное сотрудничество двух стран.

«Это символичный проект, рентабельность здесь не стоит на первом месте. Можно и даже нужно организовать сотрудничество вокруг такого тоннеля», — отметил специалист.

Он также добавил, что разработка технико-экономического обоснования займет до трех лет, сроки зависят от уровня привлечения квалифицированных кадров.