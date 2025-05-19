Экономист Шнейдерман указал на важность присвоения РФ суверенного рейтинга

Присвоение России суверенного рейтинга за границей имеет серьезное значение, заявил руководитель отдела клиентской поддержки и продаж компании «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман в беседе с RT .

Как пояснил специалист, наличие такого инструмента фактически приглашает российских корпоративных эмитентов от Китая выходить с юаневыми облигациями на биржи КНР и Гонконга.

«Фондовый рынок и рубль этой новости пока не заметили, так как более важна геополитика», — добавил аналитик.

По его словам, хотя рейтинг России пока не приобрел такой же авторитет, как у крупных международных агентств (Moody’s, S&P, Fitch), он имеет важное значение, поскольку позволяет правительству и корпорациям России беспрепятственно размещать облигации в юанях на китайских биржах.