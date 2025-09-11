Экономист Преображенская усомнилась в возможности импичмента главе Франции Макрону

Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Арина Преображенская в беседе с сайтом телеканала «Звезда» высказалась о вероятности импичмента президенту Франции Эммануэлю Макрону.

По мнению эксперта, процедура импичмента требует двух третей голосов в Национальном собрании и Сенате, что невозможно для оппозиции.

«От Макрона мы этого не дождемся, потому что это совершенно противоречит его политическому темпераменту», — отметила Преображенская.

Говоря о бюджете, старший научный сотрудник подчеркнула, что ранее предложенный документ включал «категорически неприемлемые для оппозиции и части пропрезидентских сил пункты». Например, упразднение двух праздничных дней без дополнительной оплаты, отказ от индексации пенсий и социальных пособий, а также введение франшизы на медицинские обследования и лекарства.