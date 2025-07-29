Экономист Ордов назвал устойчивой мировую финансовую систему

Президент США Дональд Трамп объявил о согласовании с ЕС единой ставки пошлин в размере 15%. Доктор экономических наук Константин Ордов в интервью радиостанции Sputnik выразил мнение о влиянии этого решения на мировую экономику.

Комментируя ситуацию, эксперт назвал мировую финансовую систему устойчивой. По его словам, формируются новые полюса влияния, и страны БРИКС играют роль своеобразного противовеса односторонним действиям США.

«Америка пока что сохраняет свое доминантное положение на финансовом рынке, но вот и вопросы дедолларизации хоть и обсуждаются достаточно давно, но уже явно начинает приобретать свои цифровые решения в виде платформ, в виде крипты, в виде цифровых национальных валют, и в виде создания союзов», — отметил аналитик.

Экономист также добавил, что повышение пошлин в условиях растущей инфляции приведет к снижению экономической активности, особенно в странах Европы. Основной удар придется на конечного потребителя, что подстегнет инфляцию и вынудит центральные банки, включая ФРС США, возвращаться к жесткой денежно-кредитной политике и поднимать ставки, считает Ордов.