Экономист Нирадж Шах заявил о намерении Индии продолжать покупать нефть у России

Финансовый аналитик и руководитель офиса «Индийского бизнес альянса» Нирадж Шах опроверг утверждение президента США Дональда Трампа о готовности Индии прекратить закупки российской нефти. Об этом сообщило Ura.ru.
По словам Шаха, Индия отвергла предложение Соединенных Штатов заменить российские поставки американской и венесуэльской нефтью.
«Я регулярно поддерживаю связь с индийскими политиками, поэтому знаю, о чем говорю», — отметил экономист.
Он также посоветовал не доверять всем заявлениям американского лидера.
