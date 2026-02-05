Экономист Нирадж Шах заявил о намерении Индии продолжать покупать нефть у России

Финансовый аналитик и руководитель офиса «Индийского бизнес альянса» Нирадж Шах опроверг утверждение президента США Дональда Трампа о готовности Индии прекратить закупки российской нефти. Об этом сообщило Ura.ru.

По словам Шаха, Индия отвергла предложение Соединенных Штатов заменить российские поставки американской и венесуэльской нефтью.

«Я регулярно поддерживаю связь с индийскими политиками, поэтому знаю, о чем говорю», — отметил экономист.

Он также посоветовал не доверять всем заявлениям американского лидера.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте