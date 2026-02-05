Экономист Нирадж Шах допустил обсуждение расчетов в нацвалютах на саммите БРИКС

Одной из тем обсуждения на саммите БРИКС должны стать торговые расчеты в национальных валютах. Такое мнение высказал финансовый аналитик и руководитель офиса «Индийского бизнес альянса» Нирадж Шах в беседе с Ura.ru .

По словам экономиста, в стране уже начали подготовку к мероприятию, которое может открыть ряд возможностей для участников.

«Я общался с коллегами из Индии и понял, что особое внимание уделят теме торговых расчетов в национальных валютах», — отметил Нирадж Шах.

Он также добавил, что организационные моменты проводят конфиденциально, а подробности станут известны лишь после официальных заявлений.