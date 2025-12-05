Экономист Масленников охарактеризовал «репарационный кредит» ЕС как конфискацию

«Репарационный кредит» представляет собой попытку Евросоюза задействовать замороженные российские активы для поддержки Украины. Об этом рассказал эксперт Центра политических технологий Никита Масленников в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

Специалист подчеркнул, что данная мера фактически является конфискацией. Термин «репарационный» был выбран именно потому, что выделяемые средства направляются Украине, которая впоследствии обязана вернуть их Евросоюзу.

«Возмещение его, естественно, странам ЕС должно происходить за счет российских средств, которые якобы должны пойти на восстановление Украины», — пояснил экономист.

По его словам, основным источником считается депозитарий Euroclear, расположенный в Брюсселе. Значительная доля активов была размещена там до начала кризиса и теперь оказалась вне доступа России.