Экономист Лобода: украинская нацвалюта в среднесрочной перспективе продолжит сдавать позиции

Экономист, топ-менеджер в области коммуникаций Андрей Лобода в беседе с RT заявил, что украинская нацвалюта в среднесрочной перспективе продолжит сдавать свои позиции.
Ранее СМИ писали, что Нацбанк Украины поднял курс доллара к гривне до исторического максимума. Так, с начала 2024 года гривна подешевела к доллару на 14,2%.
По словам эксперта, валюты развивающихся рынков испытывают особенное давление на фоне победы Дональда Трампа на американских выборах. При этом он добавил, что динамика поддержки Украины со стороны западных финансовых инструментов будет иметь существенное значение в настроении инвесторов и трейдеров.
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