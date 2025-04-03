Экономист Липоу: с помощью пошлин Трамп стремится вернуть в страну производство

Американский экономист и аналитик Эндрю Липоу в интервью «Известиям» объяснил, что введение новых пошлин на импортные товары президентом США Дональдом Трампом преследует две основные цели.

Во-первых, Трамп стремится вернуть в страну производственные мощности, такие как сталелитейные заводы, алюминиевые комбинаты и судоверфи, считая, что другие государства несправедливо поддерживают свою промышленность или манипулируют валютой, что ставит США в невыгодное положение.

Вторая цель — установление равноправных условий в международной торговле путем выравнивания пошлин между странами.

Липоу отметил, что пока преждевременно оценивать успех новых тарифов, введенных Трампом. Новые пошлины могут спровоцировать ответные меры со стороны затронутых стран, таких как Вьетнам, Камбоджа или Китай.