Экономист Лавровский назвал «блефом» угрозы Трампа о введении пошлин на товары стран БРИКС

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп угрожает ввести пошлины на товары стран БРИКС, однако эта мера может оказаться «блефом», считает экономист Игорь Лавровский. Своим мнением он поделился в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Специалист отметил, что введение сборов на товары из государств объединения снизит покупательную способность доллара и ускорит развитие альтернативных платежных систем, независимых от американской валюты.
«Попытка ударить по БРИКС, ударит по Соединенным Штатам однозначно», — подчеркнул Лавровский.
Он также выразил уверенность в дальнейшем развитии альтернативных платежных механизмов вне зависимости от того, как будет складываться дальнейшая ситуация.
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