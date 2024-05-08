Экономист Кульбака: повышение китайских транспортных тарифов не скажется на ценах в РФ | 360°

Мир 08 мая 2024, 17:52 Экономист Кульбака: повышение китайских транспортных тарифов не скажется на ценах в РФ

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Тарифы на железнодорожные и морские перевозки из Китая в Россию выросли из-за нехватки свободных контейнеров. Это не повлияет на внутренние цены на российском рынке, сообщил экономист Николай Кульбака в беседе с «Ридусом».

По словам специалиста, импорт подорожает несильно, повысится только его транспортная составляющая. Россиянам не стоит беспокоиться из-за удорожания товаров, рост цен будет незначительным.

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Кульбака также напомнил, что стоимость перевозок далеко не полностью определяет цену товара для потребителя.