Экономист Кульбака: повышение китайских транспортных тарифов не скажется на ценах в РФ | 360°

08 мая 2024, 17:52
Экономист Кульбака: повышение китайских транспортных тарифов не скажется на ценах в РФ
Тарифы на железнодорожные и морские перевозки из Китая в Россию выросли из-за нехватки свободных контейнеров. Это не повлияет на внутренние цены на российском рынке, сообщил экономист Николай Кульбака в беседе с «Ридусом».
По словам специалиста, импорт подорожает несильно, повысится только его транспортная составляющая. Россиянам не стоит беспокоиться из-за удорожания товаров, рост цен будет незначительным.
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Кульбака также напомнил, что стоимость перевозок далеко не полностью определяет цену товара для потребителя.
Китай
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