Экономист Кульбака объяснил рост российского рынка намеком Трампа на завершение СВО

Экономист Николай Кульбака представил « Ридусу » версию, объясняющую причину роста стоимости акций российских компаний после высказываний президента США Дональда Трампа, предвещающих возможное усиление санкций против России.

По мнению специалиста, реакция рынка вполне закономерна. Он напомнил, что российскому бизнесу критически важно завершение военного конфликта любыми средствами.

«Поэтому любой намек на это очень важен для него», — пояснил экономист.

Напомним, повышение индекса Мосбиржи последовало вслед за заявлением Трампа. Стоимость ценных бумаг отечественных предприятий выросла на 2,41%, достигнув отметки 2705,92 пункта.