Экономист Колташов назвал обманом обещание Трампа «разъединить» Россию и Китай в случае победы на выборах

Российский экономист Василий Колташов в беседе с радио Sputnik назвал «низкокачественным обманом» обещание Дональда Трампа «разъединить» Россию и Китай в случае его победы на президентских выборах.

По словам собеседника, бывший американский президент думает, что «в Кремле сидят дураки».

«Они думают, что 15 триллионов долларов — богатство Украины, мы отдадим американцам, а они нас погладят по головке и скажут: „Ладно, мы Зеленского заменим на Залужного“», — сказал в эфире Колташов.

Он предположил, что такой исход событий Трамп выставит как денацификацию, чтобы Россия в будущем была на стороне США, а не Китая.

Ранее СМИ писали, что бывший лидер США Дональд Трамп пообещал «разъединить» Россию и Китай в случае победы на предстоящих выборах.