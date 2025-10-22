Экономист Камкин допустил сценарий с подписанием директивы о блокировке «Турецкого потока»
Доцент Финансового университета Александр Камкин прокомментировал согласие Венгрии и Словакии на 19-й пакет антироссийских санкций, введенный Европейским союзом. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
По словам эксперта, данное решение не вызвало удивления, учитывая прошлую практику этих стран, утвердивших каждый предыдущий санкционный пакет. При этом он допустил рост давления на Венгрию и Словакию.
«Возможны новые меры, включая введение потолков цен на российскую нефть и газ, ужесточение борьбы с так называемым теневым флотом Москвы», — отметил аналитик.
Худшим возможным сценарием он назвал подписание директивы о блокировке «Турецкого потока», подчеркнув, что подобный исход событий вряд ли случится в ближайшее время.