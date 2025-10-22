Экономист Камкин допустил сценарий с подписанием директивы о блокировке «Турецкого потока»

Доцент Финансового университета Александр Камкин прокомментировал согласие Венгрии и Словакии на 19-й пакет антироссийских санкций, введенный Европейским союзом. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По словам эксперта, данное решение не вызвало удивления, учитывая прошлую практику этих стран, утвердивших каждый предыдущий санкционный пакет. При этом он допустил рост давления на Венгрию и Словакию.

«Возможны новые меры, включая введение потолков цен на российскую нефть и газ, ужесточение борьбы с так называемым теневым флотом Москвы», — отметил аналитик.

Худшим возможным сценарием он назвал подписание директивы о блокировке «Турецкого потока», подчеркнув, что подобный исход событий вряд ли случится в ближайшее время.