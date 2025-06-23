Экономист Белоусов предупредил о возможных проблемах у РФ из-за тарифных войн Трампа

Заместитель генерального директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов в интервью Ura.ru на ПМЭФ-2025 заявил, что торговые войны, развязанные президентом США Дональдом Трампом, могут создать дополнительные трудности для российской экономики.

По словам эксперта, пока российские экспортеры не ощущают серьезных последствий американских пошлин, но проблемы способны возникнуть в будущем, особенно у металлургов.

«Если Штаты войдут в двух-трехквартальную стагнацию и легкую рецессию, которую они допускают на горизонте двух лет, и упадет спрос в КНР, у России могут быть дополнительные проблемы», — предупредил аналитик.

Он также допустил появление трудностей на российском рынке нефти.