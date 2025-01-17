Экономист Беляев призвал наращивать взаимодействие между РФ и Вьетнамом

Экономические связи между Россией и Вьетнамом пережили долгую историю, уходящую корнями во времена Советского Союза. Сотрудничество стран имеет совпадение по многим направлениям. Об этом заявил кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с « ФедералПресс ».

По мнению эксперта, ошибочно считать РФ исключительно донором для Вьетнама. Азиатское государство добилось значительных успехов в экономике, особенно в создании базы для развития собственной электронной промышленности. Сегодня Вьетнам является важным поставщиком технологий для современных вычислительных систем.

Беляев также отметил, что условия для углубления сотрудничества между странами сложились уже давно. Специалист указал на необходимость дальнейшего развития взаимодействия между РФ и Вьетнамом.