Экономист Беляев: партнерство России и Италии вызвано надвигающимся кризисом в Европе

Европа столкнулась с экономическими трудностями, поэтому Италия активизировала сотрудничество с Россией в попытках преодолеть кризис. Об этом заявил финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев в разговоре с «Известиями» .

Страна вошла в топ-3 торговых партнеров России в Европе благодаря развитию внешнеэкономической деятельности. Сейчас Италия испытывает дефицит энергоносителей и сырья, что делает партнерство с Россией стратегически важным. Акцент сделан на потребительский рынок, включая продукты питания и плодоовощную продукцию, подчеркнул специалист.