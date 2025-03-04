Экономист Беляев: партнерство России и Италии вызвано надвигающимся кризисом в Европе

Европа столкнулась с экономическими трудностями, поэтому Италия активизировала сотрудничество с Россией в попытках преодолеть кризис. Об этом заявил финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев в разговоре с «Известиями».
Страна вошла в топ-3 торговых партнеров России в Европе благодаря развитию внешнеэкономической деятельности. Сейчас Италия испытывает дефицит энергоносителей и сырья, что делает партнерство с Россией стратегически важным. Акцент сделан на потребительский рынок, включая продукты питания и плодоовощную продукцию, подчеркнул специалист.
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