Экономист Асатрян заявил, что выход ООН из финансового кризиса возможен лишь с деньгами Евросоюза

Заместитель директора Центра института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Георгий Асатрян заявил сайту телеканала «Звезда» , что наиболее вероятный способ преодоления кризиса финансирования ООН — обращение Генерального секретаря Антониу Гутерриша к европейским странам за финансовой поддержкой.

По словам эксперта, если США откажутся выделять средства, как предложил Дональд Трамп, то лишение Америки права голоса представляется маловероятным решением. Отказ президента Трампа поддерживать организацию финансово объясняется его консервативными убеждениями и нежеланием спонсировать глобальные структуры, добавил экономист.

Таким образом, вывод Асатряна состоит в том, что финансовая ситуация ООН зависит от действий Генсека и готовности ЕС поддержать международную организацию, столкнувшись с сокращением американской помощи.