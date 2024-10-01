Экономист Андронова: альтернативный Суэцкому каналу маршрут проложат через Каспийское море

В Каспийском море появится альтернативный Суэцкому каналу маршрут. Об этом рассказала декан экономического факультета РУДН Инна Андронова в беседе с Ura.ru.
По ее словам, соответствующий план получится реализовать после поучения Ираном статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. Российская сторона уже проявила интерес к подобным мероприятиям.
Эксперт отметила, что впоследствии появится реальная возможность превратить Каспийское море в новый центр международной логистики. Торговые потоки будут проходить через Иран и Каспий, пояснила экономист.
Новая детская площадка появится на улице Талалихина в Домодедове в октябре
Благоустройство трех дворов завершилось в Воскресенске
Более 100 бойцов СВО получили льготу на лечение в стоматологии в Домодедове
Единый день открытых дверей «Профессионалитет» проведут в Подмосковье 19 октября
Тендер на капитальный ремонт котельной объявили в Электростали
Подмосковная спортсменка выиграла бронзу на чемпионате России по теннису
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте