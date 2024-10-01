Экономист Андронова: альтернативный Суэцкому каналу маршрут проложат через Каспийское море

В Каспийском море появится альтернативный Суэцкому каналу маршрут. Об этом рассказала декан экономического факультета РУДН Инна Андронова в беседе с Ura.ru.

По ее словам, соответствующий план получится реализовать после поучения Ираном статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. Российская сторона уже проявила интерес к подобным мероприятиям.

Эксперт отметила, что впоследствии появится реальная возможность превратить Каспийское море в новый центр международной логистики. Торговые потоки будут проходить через Иран и Каспий, пояснила экономист.

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