Экономический обозреватель Карнова: Европе невыгодно остаться без российских металлов

Страны Евросоюза нарастили закупки в России железа, стали и алюминия. В беседе с радиостанцией Sputnik ситуацию прокомментировала экономический обозреватель Наталья Карнова.

По ее словам, европейцы имеют и другие варианты с поставками, например из КНР. Однако такой способ подразумевает неудобства в логистике.

«Везти металлы из Китая нужно через Красное море, а там сейчас проблемы, из-за этого приходится либо обходить вокруг мыса Доброй Надежды, либо подвергаться риску и, соответственно, платить больше по страховке», — пояснила эксперт.

Она также отметила, что Европе невыгодно остаться без российского сырья для своей промышленности. Именно поэтому металлы не включили в действующие санкционные пакеты.

Ягоды не по карману. Майские морозы лишат россиян фруктов и овощей?

Новый российский коллайдер NICA. Воробьев рассказал Путину и Мирзиееву о развитии ОИЯИ

«Семейный праздник робототехники». В подмосковном Технолицее прошел фестиваль программистов

Протест на короткой дистанции. Что ждет Пашиняна

Фейк: в новых регионах России стали насаждать «цифровое рабство»

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте