Экономический обозреватель Карнова: Европе невыгодно остаться без российских металлов

Страны Евросоюза нарастили закупки в России железа, стали и алюминия. В беседе с радиостанцией Sputnik ситуацию прокомментировала экономический обозреватель Наталья Карнова.

По ее словам, европейцы имеют и другие варианты с поставками, например из КНР. Однако такой способ подразумевает неудобства в логистике.

«Везти металлы из Китая нужно через Красное море, а там сейчас проблемы, из-за этого приходится либо обходить вокруг мыса Доброй Надежды, либо подвергаться риску и, соответственно, платить больше по страховке», — пояснила эксперт.

Она также отметила, что Европе невыгодно остаться без российского сырья для своей промышленности. Именно поэтому металлы не включили в действующие санкционные пакеты.