Эколог Бородина: изменение климата вызывает дефицит воды в Центральной Азии

Центральная Азия сталкивается с нарастающей проблемой дефицита воды, которая приобретает все большую остроту. В беседе с RuNews24.ru ситуацию прокомментировала эколог Екатерина Бородина.

По ее словам, этот вопрос требует глубокого изучения и учета различных аспектов. Она напомнила, что уже сейчас более 60 миллионов человек испытывают трудности, вызванные нехваткой воды.

«Изменение климата — основная угроза доступности воды для Центральной Азии», — заявила ученый.

Она пояснила, что такие условия приводят к частым засухам, повышению температуры и таянию ледников. Бородина подчеркнула важность рационального водопользования, совместных проектов по распределению водных ресурсов и модернизации инфраструктуры, добавил RT.