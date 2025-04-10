Джонсон раскритиковал Стармера за идею показывать сериал «Переходный возраст» в школах

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с жесткой критикой инициативы нынешнего премьера Кира Стармера, который предложил включать в школьную программу британский драматический сериал «Переходный возраст» от Netflix. Об этом написал dailymail.co.uk .

Стармер ранее признался, что просмотр сериала вместе с детьми вызвал у него сильные эмоции, но он подчеркнул важность обсуждения сложных аспектов подростковой жизни, таких как насилие и токсичная маскулинность. После этого премьер-министр решил рекомендовать показ драмы в образовательных учреждениях для обсуждения с учениками, сообщили «7Дней».

Однако Борис Джонсон в своей колонке раскритиковал решение Стармера, называя его «демонстративной прогрессивностью» и «морализаторским подходом». Экс-премьер заявил, что сериал далеко от реальных событий и передает зрителям ложные идеи. Джонсон также выразил недовольство тем, что премьер-министр вмешивается в образовательные процессы, фактически диктуя учителям, какие телепередачи показывать в классах.