Джонсон настраивал Трампа против сделки с Маврикием по базе на Диего-Гарсия

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пытался убедить президента США Дональда Трампа выступить против соглашения Лондона о передаче Маврикию суверенитета над военной базой на острове Диего-Гарсия в архипелаге Чагос. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Джонсон поднимал этот вопрос в личных разговорах с Трампом и настаивал на том, чтобы Вашингтон заблокировал сделку. Аналогичную позицию, как утверждается, высказала и бывший премьер Лиз Трасс.

Politico отмечает, что Трасс обсуждала этот вопрос с Трампом во время встречи на прошлых выходных, а 16 февраля опубликовала в соцсетях совместную фотографию с ним.

В январе президент США назвал передачу Британией архипелага Чагос, где расположена американо-британская военная база Диего-Гарсия, под управление Маврикия «актом полной слабости».