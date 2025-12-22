Две новые модели машин от китайской автокомпании JAC представят в России в 2026 году

В 2026 году в России ожидаются две новые модели от китайской автокомпании JAC. Согласно информации, предоставленной «Российской газетой» , это будут новая модификация пикапа JAC T9 и внедорожник JAC JS9.

В январе 2026 года пикап JAC T9 получит версию с многорычажной подвеской Multilink. В настоящее время модель предлагается в России с турбодизелем объемом 2,0 литра мощностью 163 л. с. (410 Нм), оснащенным 8-ступенчатой автоматической трансмиссией, системой полного привода и двухступенчатой раздаточной коробкой. Также доступна бензиновая модификация с двигателем объемом 2,0 литра и мощностью 224 л. с. Стоимость пикапа начинается от 3,65 млн рублей, написали «Известия».

Рамный внедорожник JAC JS9 изначально планировалось вывести на российский рынок в конце 2025 года. Модель будет оснащена полным приводом, турбированным бензиновым двигателем объемом 2,0 литра мощностью 200 л. с. и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Эти новинки от JAC обещают расширить ассортимент доступных автомобилей на российском рынке и предложить покупателям новые опции в сегменте пикапов и внедорожников.