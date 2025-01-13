Два человека погибли в семейной поножовщине в Германии

Семейная ссора переросла в поножовщину в двухэтажном доме близ немецкого Бранденбурга. Два человека погибли, еще трое получили тяжелые ранения. Об этом сообщила газета Bild .

Правоохранительные органы задержали двух подозреваемых, это мужчины 24 и 27 лет, один из них ранен. Также пострадала женщина, сбежавшая в соседнюю квартиру, и мужчина, которого нашли на заднем дворе. Всех троих госпитализировали.

Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося. На месте преступления работают криминалисты и следователи. По предварительной информации, нападение произошло из-за семейного конфликта.

Ранее в Париже мужчина с ножом набросился на туристов неподалеку от Эйфелевой башни. Один человек погиб, еще двое пострадали. Преступник уже был судим за подготовку другого нападения. Ему диагностировали психическое расстройство.