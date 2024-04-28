Два человека погибли при взрыве боеприпаса в Нахичевани | 360°

Мир 28 апреля 2024, 17:57 Два человека погибли при взрыве боеприпаса в Нахичевани МВД Азербайджана: в Нахичевани при взрыве боеприпаса погибли два человека РИА «Новости»

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В результате взрыва боеприпаса в Садаракском районе Нахичеванской Автономной Республики погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба МВД Азербайджана.

ЧП произошло на территории села Гараагадж, скончались мужчины 1951 и 1970 годов рождения.

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Эти сведения также подтвердили агентство по разминированию Азербайджана и генеральная прокуратура.

Садаракская районная прокуратура начала расследование в связи со случившимся, ведомство назначило следственные экспертизы.

В январе на заводе Минобороны Азербайджана в 100 километрах от Баку произошел взрыв в результате сдетонировавшего боеприпаса, ЧП унесло жизнь одного человека.

Около двух недель назад на производстве компонентов для боеприпасов в Уэльсе прозвучал мощный взрыв. Завод принадлежал британскому холдингу BAE Systems, информация о пострадавших не поступала.