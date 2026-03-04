Дрон ударил по штаб-квартире курдской оппозиции в Иракском Курдистане

Беспилотник атаковал штаб-квартиру курдской оппозиции в Иракском Курдистане. Об этом сообщил источник агентства Reuters .

«Беспилотник нанес удар по штаб-квартире иранской курдской оппозиционной группировки в иракском Курдистане», — заявил собеседник журналистов.

Ранее Центральное командование США сообщило, что по ошибке сбило над Кувейтом три американских истребителя F-15E Strike Eagle. Самолеты участвовали в операции «Эпическая ярость» против Ирана. В командовании отметили, что пилоты выжили, им удалось катапультироваться. После ЧП началось расследование.

До этого Минобороны Саудовской Аравии рассказало о перехвате и уничтожении двух крылатых ракет в Эль-Хардже. Город расположен в центре страны.

Сегодня ночью появилась информация, что иранский дрон атаковал секретную резидентуру ЦРУ в Саудовской Аравии. Это стало для Ирана символической победой.