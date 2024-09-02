Древний подводный мост обнаружили в пещере на острове Майорка

Семиметровый подводный мост, сооруженный древними племенами, обнаружили в пещере на острове Майорка в Испании. Об этом сообщил сайт Communications Earth & Environment.

Мост соорудили около шести тысяч лет назад из крупных известняковых блоков, уложенных друг на друга. Он стал свидетельством раннего заселения западного Средиземноморья и человеческой деятельности на Майорке, сообщил сайт «Мир 24».

Отмечается, что ученым удалось установить время постройки подводного моста благодаря изменению цвета полосы, проходящей вдоль его верхней части.

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