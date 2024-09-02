Сегодня 14:22 Древний подводный мост обнаружили в пещере на острове Майорка
Мост соорудили около шести тысяч лет назад из крупных известняковых блоков, уложенных друг на друга. Он стал свидетельством раннего заселения западного Средиземноморья и человеческой деятельности на Майорке, сообщил сайт
«Мир 24».
Отмечается, что ученым удалось установить время постройки подводного моста благодаря изменению цвета полосы, проходящей вдоль его верхней части.
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