«Довольно хорошая карта». Британцы испугались тайного козыря Путина
Sky News: у Путина есть козырь против Британии
У президента России Владимира Путина есть козырь против Великобритании. Об этом сообщило издание Sky News со ссылкой на экспертов.
«Эксперты предупреждают, что у России имеется „довольно хорошая карта“ важнейшей сети подводных кабелей Великобритании», — написали авторы материала.
По их словам, подводные кабели, в том числе используемые в военных целях, обеспечивают критически важные коммуникации. Из повреждение нанесет серьезный ущерб экономике и безопасности Соединенного Королевства.
Еще более уязвимыми являются газопроводы. Они зависят от небольшого числа критически важных линий.
Ранее МИД Великобритании пригрозил использовать силу против российских беспилотников, если они вторгнутся в воздушное пространство НАТО.