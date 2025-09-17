«Довольно хорошая карта». Британцы испугались тайного козыря Путина

Sky News: у Путина есть козырь против Британии

У президента России Владимира Путина есть козырь против Великобритании. Об этом сообщило издание Sky News со ссылкой на экспертов.

«Эксперты предупреждают, что у России имеется „довольно хорошая карта“ важнейшей сети подводных кабелей Великобритании», — написали авторы материала.

По их словам, подводные кабели, в том числе используемые в военных целях, обеспечивают критически важные коммуникации. Из повреждение нанесет серьезный ущерб экономике и безопасности Соединенного Королевства.

Еще более уязвимыми являются газопроводы. Они зависят от небольшого числа критически важных линий.

Ранее МИД Великобритании пригрозил использовать силу против российских беспилотников, если они вторгнутся в воздушное пространство НАТО.