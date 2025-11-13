Доцент ВШЭ Фролов объяснил, что заявления Трампа о ядерных испытаниях адресованы всему миру

Доцент Высшей школы экономики Андрей Фролов прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о проведении ядерных испытаний. Об этом сообщила радиостанция « Говорит Москва ».

Специалист охарактеризовал послание американского лидера как «политический сигнал», предназначенный не только для России и Китая, но и для всего мирового сообщества.

«Здесь Дональд Трамп решает практические вопросы», — добавил аналитик.

По словам Фролова, подобные высказывания служат демонстрацией технологических достижений и позволяют американским военным испытать новейшие разработки, оценить эффективность материалов и методов.