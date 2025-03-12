Доцент Топорнин назвал неожиданными результаты выборов в Гренландии

В Гренландии завершились парламентские выборы. Больше всего голосов набрала партия Demokraatit. В беседе с RT ситуацию прокомментировал директор Центра европейской информации, доцент МГИМО МИД России Николай Топорнин.

По его словам, результаты голосования оказались в некоторой степени неожиданными. Demokraatit придерживается умеренных взглядов на вопрос независимости.

«Победу одержала условно оппозиционная партия. <…> Правящая коалиция из двух партий, которая до этого управляла островом, потерпела существенное поражение», — пояснил специалист.

Основным вопросом на этих выборах были не социальные или экономические проблемы, добавил Топорнин, а направление дальнейшего пути Гренландии. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о желании включить Гренландию в состав Соединенных Штатов, напомнил доцент.