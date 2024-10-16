Доцент НИУ ВШЭ Миронюк: поддержка знаменитостей не станет решающей в выборах президента США

Доцент департамента политики и управления НИУ ВШЭ Михаил Миронюк оценил влияние Голливуда на выборы президента США, которые пройдут 5 ноября. Об этом сообщили « Известия ».

Знаменитости действительно принимают участие в предвыборных кампаниях. Так, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп заручился поддержкой предпринимателя Илона Маска, актера Рассела Брэнда, музыканта Кида Рока и других.

«Подозреваю, что в условиях растущей поляризации „свои будут поддерживать своих“ и истеричные напоминания перед выборами сыграют скорее на мобилизацию части пассивных „своих“ и небольшой части неопределившихся избирателей», — высказался Миронюк.

Подводя итог, он отметил, что поддержка звезд и инфлюенсеров все же не станет решающей в данном вопросе.