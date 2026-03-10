Страны Европейского союза способны возобновить закупки российской нефти и газа неофициально. Такое мнение озвучил доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров в интервью URA.RU .

По мнению специалиста, Брюссель вряд ли публично отменит антироссийские ограничения, однако может закрыть глаза на отдельные случаи обхода санкций отдельными государствами-членами.

«ЕС уже демонстрирует подобную практику, позволяя Венгрии и Словакии отстаивать трубопровод "Дружба". Даже США ранее смягчали санкции против немецких подразделений "Роснефти". Все это свидетельствует о готовности западных стран искать альтернативные способы удовлетворения собственных потребностей в условиях кризиса», — уточнил ученый.

Таким образом, закрытие ключевых транспортных коридоров, вроде Ормузского пролива, способно подтолкнуть европейцев к негласному возврату к сотрудничеству с Россией в энергетической сфер, заключил историк.