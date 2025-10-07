Доцент МГУ Юденков отметил, что международные резервы гарантируют устойчивость рубля и интерес инвесторов

Доцент факультета политологии МГУ имени Ломоносова Юрий Юденков в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал о важности международных резервов для России.

По словам специалиста, они стабилизируют национальную валюту, позволяют выплачивать внешний долг и снижают влияние кризисов. Большое количество резервов повышает доверие зарубежных инвесторов и финансовых рынков.

«Во-первых, это подушка финансовой безопасности. Мы гарантируем стабильность национальной валюты», — отметил экономист.

Он добавил, что эти средства также предоставляют государству свободу маневра для поддержки экономики и защиты от валютных потрясений. Кроме того, размещение резервов приносит дополнительный доход, подчеркнул Юденков.