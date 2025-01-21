Доцент Ярыгин: Трамп показал сдержанное отношение к международным организациям

Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин в беседе с RT заявил, что выход США из Парижского соглашения по климату и Всемирной организации здравоохранения говорит о сдержанном отношении Дональда Трампа к международным организациям.

Собеседник считает, что такое же отношение у американского президента к НАТО. Трамп считает эту организацию обременительной с экономической точки зрения.

«Саму эту организацию не считает жизненно необходимой, и тем более конфликт, развязанный из-за этой организации, в повестке Дональда Трампа точно не находится в числе приоритетных проблем для решения», — сказал Ярыгин.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ.