Доцент Чирков: соглашение Китая и США уже положительно влияет на мировые рынки

Доцент кафедры экономической политики Государственного университета управления Максим Чирков отметил положительное влияние достигнутых соглашений между Китаем и Соединенными Штатами на мировую экономику. Об этом сообщили « Известия ».

По словам эксперта, рост нефтяных котировок свидетельствует о снижении опасений относительно возможного экономического противостояния между двумя крупнейшими державами.

«Мировая экономика реагирует позитивно, и самые мрачные прогнозы экономистов, похоже, не сбываются. По крайней мере, сейчас стороны демонстрируют готовность договариваться», — заявил специалист.

Вместе с тем Чирков предупредил, что достижение долгосрочных договоренностей потребует немало усилий, хотя наличие диалога уже обнадеживает.