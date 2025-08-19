Документ с заявлением Путина об Украине обнародовали в ФРГ спустя 30 лет
В Германии спустя 30 лет обнародовали архивный документ с заявлением президента России Владимира Путина об Украине. Об этом сообщило издание Der Spiegel.
«Крым, восточная Украина <…> — никогда не были для России чужой страной, а всегда были частью российской территории», — следует из документа.
По данным издания, российский лидер критиковал Запад за интерпретацию защиты интересов государства как возрождение империализма.
Ранее агентство AFP сообщило, что Путин якобы заявил о готовности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. От Кремля официальных комментариев по этому поводу не поступало.
