Документ с заявлением Путина об Украине обнародовали в ФРГ спустя 30 лет

В Германии спустя 30 лет обнародовали архивный документ с заявлением президента России Владимира Путина об Украине. Об этом сообщило издание Der Spiegel .

«Крым, восточная Украина <…> — никогда не были для России чужой страной, а всегда были частью российской территории», — следует из документа.

По данным издания, российский лидер критиковал Запад за интерпретацию защиты интересов государства как возрождение империализма.

Ранее агентство AFP сообщило, что Путин якобы заявил о готовности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. От Кремля официальных комментариев по этому поводу не поступало.