Дочь грузинского миллиардера подала в суд на продавца особняка из-за моли

Дочь грузинского бизнесмена Бадри Патаркацишвили Ия и ее супруг Евгений Гуняк добились возврата денег после покупки зараженного молью особняка в Лондоне. Об этом сообщила газета The Guardian .

«Спустя несколько дней после переезда в дом пара заметила признаки заражения молью, из-за чего вино и вещи оказались под угрозой. В попытке отменить продажу они подали иск в суд на продавца дома Уильяма Вудворда-Фишера», — отметили журналисты.

Адвокат пары заявил, что ежедневно пара уничтожала порядка 100 насекомых. При этом владелец дома знал про заражение, но скрыл этот факт из-за срыва продажи.

В результате лондонский суд аннулировал сделку на 32 миллиона фунтов стерлингов и постановил выплатить супругам компенсацию. Решение в силу еще не вступило.

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