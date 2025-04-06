Дмитриев назвал протесты в США попыткой устроить цветную революцию

Массовые протесты в США напоминают попытку так называемого «глубинного государства» организовать цветную революцию. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в социальной сети Х.
«Когда протесты Hands Off! настолько хорошо организованы, возникает вопрос: не использует ли deep state (глубинное государство — прим. ред.) свою схему цветных революций за рубежом, чтобы попытаться сделать такую же у себя дома?» — предположил он.
В Соединенных Штатах Америки проходят масштабные протесты, направленные против политики президента Дональда Трампа и введения импортных пошлин. Как сообщила газета The Guardian, люди недовольны действиями предпринимателя и главы Департамента государственной эффективности Илона Маска, а также сокращением расходов на здравоохранение, уменьшением поддержки экологических программ и национальных парков.
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