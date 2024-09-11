Нет смысла определять победителя в дебатах между Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Если представить, что проходили они на «Титанике», то до айсберга осталось 15 минут. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.
По ее словам, сама постановка вопроса об определении победителя в прениях «диковата».
Происходящее в США, отметила дипломат, является «признаком апокалиптичности». Остальной же мир занимается спасением, формируя концепцию многополярности. Она состоит из шлюпок и жилетов, которые действительно помогут при крушении корабля, пояснила Захарова.
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