Дипломат Захарова: портрет Байдена на горе Рашмор может быть сделан только из обломков западного оружия

Экс-спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси предложила добавить портрет американского лидера Джо Байдена на гору-мемориал Рашмор. В беседе с сайтом телеканала «Звезда» инициативу прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее мнению, скульптура может быть установлена только при соблюдении важного условия.

«Если и делать ему скульптуру, то из обломков поставляемого на Украину западного оружия, уничтоженного российскими Вооруженными силами», — заявила дипломат.

Напомним, на знаменитой горе Рашмор высечены портреты четырех президентов Соединенных Штатов: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Авраама Линкольна и Теодора Рузвельта.

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