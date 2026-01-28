Российский дипломат Андрей Ордаш в комментарии сайту телеканала «Звезда» заявил, что Россия не позволит забыть истинную историю освобождения лагеря Аушвиц. Временный поверенный в делах России в Варшаве предупредил, что отказ польских властей пригласить российскую делегацию свидетельствует о намерениях переписать исторические факты.
Ордаш указал, что ранее представители России неизменно участвовали в мероприятиях памяти жертв Холокоста и выступали одними из основных докладчиков. Нынешняя позиция Польши вызывает беспокойство относительно сохранения исторической правды.
Напомним, освобождение Освенцима осуществляли советские войска Красной армии в январе 1945 года.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте