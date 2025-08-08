Дипломат Маген указал на возможность Израиля завершить операцию в Газе за один день

Израильское правительство приняло решение об оккупации города Газа. В беседе с ИА НСН ситуацию прокомментировал бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген.

По мнению дипломата, раннее соответствующая идея не рассматривалась, так как главной проблемой оставались заложники.

«Заложников ХАМАС использует как козырную карту. Но все понимают, что войну надо заканчивать, нельзя оставить победу за ХАМАС», — пояснил Маген.

Он также отметил, что для устранения боевиков требуются серьезные действия. Если не учитывать судьбу заложников, операцию в Газе можно завершить за один день, допустил бывший посол.